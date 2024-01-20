Пекин, 21 января, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Ракетные удары российских войск усугубили тяжёлое положение ВСУ, нехватка средств ПВО не позволяет Украине наладить на своей территории собственное производство оружия. Об этом написало 19 января издание Asia Times.

Министерство обороны Российской Федерации МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом «Кинжал»

Автор предположил, что в случае изменения ситуации, в том числе с помощью западных инвестиций, отсутствие у Украины стратегической глубины всё равно будет серьёзным препятствием. Российские беспилотники и ракеты способны поразить военные производственные объекты на любой украинской территории, говорится в статье.

В материале отметили, что ВСУ испытывают острый дефицит систем ПВО для противодействия подобным атакам со стороны России.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны РФ подтвердили нанесение 17 групповых ударов, в том числе с использованием комплексов «Кинжал», по предприятиям ВПК Украины. Все объекты были поражены в период с 13 по 19 января. Кроме того, ВС РФ ударили по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований иностранных наёмников и националистов.

Журналисты американского журнала Military Watch Magazine оценили последствия ударов российскими «Кинжалами» по объектам ВПК на Украине. Уничтожение украинских объектов оборонной промышленности может значительно усугубить и без того острую нехватку боеприпасов в армии киевского режима, отметили в издании.