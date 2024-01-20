Москва, 20 января, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы России сбили за сутки 20 украинских беспилотников, а также один реактивный снаряд HIMARS, сообщил 20 января официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

По его словам, средствами противовоздушной обороны сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Лисичанск ЛНР, Богдановка, Белогоровка ДНР, Казачьи Лагери, Голая Пристань Херсонской области, а также один реактивный снаряд HIMARS.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение радиолокационной станции IRIS-T производства ФРГ, а также живой силе и военной технике в 118 районах.

Как передавало ИА Регнум, авиация и средства противовоздушной обороны ВС России за неделю сбили шесть ракет «Точка-У», 62 снаряда систем HIMARS и «Ураган», а также 274 беспилотника.

Конашенков уточнил, что с 13 по 19 января ВС России нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотниками. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, на которых осуществлялось изготовление порохов, боеприпасов и разведывательно-ударных дронов, а также ремонт вооружения и техники.