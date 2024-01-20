Смоленск, 21 января, 2024, 00:37 — ИА Регнум. По сообщению Минобороны ночью 20 января средствами ПВО был сбит вражеский беспилотник над Смоленской областью.

Пресс-служба Министерства обороны НКР Сбитый беспилотник

БПЛА самолётного типа украинской армии при попытке террористической атаки был сбит около 23:50 мск.

О разрушениях и обломках беспилотника на земле информации пока нет.

Губернатор области Василий Анохин в своём Telegram-канале сообщил, что в результате обезвреживания вражеского дрона никто не пострадал. На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 января была пресечена попытка Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку по Орловской области. Беспилотник был сбит.

В ночь на 15 января российские средства ПВО уничтожили три ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» в небе над Курской областью.

Вечером 20 января со стороны Украины было обстреляно село Вишнево Беловского района Курской области.

Во временно подконтрольном ВСУ Херсоне 20 января были слышны взрывы. Воздушная тревога не объявлялась.