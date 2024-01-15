Москва, 15 января, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три ракеты тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У» в небе над Курской областью. Об этом в своём Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны РФ 15 января.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет ТРК «Точка-У». Дежурными средствами ПВО три ракеты ТРК «Точка-У» были уничтожены над Курской областью», — проинформировали в военном ведомстве.

Ранее об уничтожении трёх ракет «Точка-У» сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт. Он уточнил, что это произошло в небе над Фатежским районом. Перед этим он написал, что над Курском и Курским районом сработала система ПВО.

Кроме того, 14 января глава региона рассказал, что житель посёлка Тёткино в Глушковском районе Курской области получил осколочное ранение средней тяжести в результате атаки ВСУ беспилотниками. Старовойт добавил, что в результате атаки в посёлке в двух домах выбило окна, и пообещал оказать жителям пострадавших домов помощь в ремонте.

Как передавало ИА Регнум, перед этим стало известно о том, что беспилотник ВСУ ударил по посёлку городского типа Тёткино в Курской области. При атаке местный житель получил осколочные ранения. Мужчине оказали медицинскую помощь. В результате нападения также выбило окна в двух домах.