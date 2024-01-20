Москва, 20 января, 2024, 21:06 — ИА Регнум. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расторжении подписанного в советское время соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море. Документ был опубликован 20 января в электронной базе нижней палаты парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Денонсировать соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве, подписанное в городе Москве 25 мая 1956 года», — сказано в тексте законопроекта.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что соглашение не предусматривает предоставления России аналогичных выгод. Кроме того, в правительстве напомнили, что Великобритания в марте 2022 года прекратила действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией, и отметили, что денонсация соглашения не приведет к серьёзным экономическим последствиям для России.

Как сообщало ИА Регнум ранее, правительство одобрило законопроект о денонсации указанного соглашения на заседании 18 января.

Британцы рискуют остаться без любимого национального блюда фиш-энд-чипс в случае, если Россия запретит английским траулерам вылов рыбы в Баренцевом море, отметили в своей публикации 19 января обозреватели газеты Daily Mail.

В июле 2023 года в России ввели запрет на импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных государств. По данным Минсельхоза, в России достаточно мощностей для полного обеспечения потребности жителей в морепродуктах, а ограничение на их импорт даст российским компаниям возможность расширить производство и увеличить число рабочих мест.