Москва, 18 января, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Правительство РФ одобрило закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Соответствующий документ рассматривали во время заседания кабмина 18 января.

РИА Новости/Виталий Аньков

«Документ одобрен», — сообщили агентству ТАСС в пресс-службе правительства.

Как передавало ИА Регнум, о том, что Россия намерена денонсировать соглашение с Великобританией о рыболовстве в Баренцевом море, стало известно ранее.

Отмечалось, что соответствующий законопроект уже подготовили и внесли на рассмотрение правительства, МИД и Минсельхоза.

Соглашение между СССР и Великобританией было подписано 25 мая 1956 года в Москве. Документ предоставлял право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря. Соглашение заключалось сроком на пять лет, его продлевали до тех пор, пока одна из сторон не пожелает расторгнуть его. Согласно документу, прекращение соглашения не несёт серьёзных экономических и внешнеполитических последствий для России.

Российские власти готовы денонсировать соглашение с Великобританией о рыболовстве после того, как в марте 2023 года Лондон исключил Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле. Так, в Британии ввели дополнительный тариф в размере 35% на ввоз в страну некоторых российских товаров. Сделано это якобы для «нанесения максимального ущерба российской экономике, минимизировав негативные последствия для Великобритании».

Вместе с тем в июле 2023 года в России ввели запрет на импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных государств. По данным Минсельхоза, в России достаточно мощностей для полного обеспечения потребности жителей в морепродуктах. Ограничение на их импорт даст российским компаниям возможность расширить производство и увеличить число рабочих мест.