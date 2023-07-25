Москва, 25 июля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных государств. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Евгений Биятов/РИА Новости

«По информации Минсельхоза России, отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители», — говорится в сообщении.

По данным министерства, в России достаточно мощностей, чтобы полностью обеспечить потребности жителей в морепродуктах. Ограничение на их импорт даст российским компаниям возможность расширить производство и увеличить число рабочих мест.

Постановление будет действовать до конца 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года в России ввели запрет на перевозки грузов по стране компаниям из недружественных стран. Под ограничения попали страны ЕС, Украина, Норвегия и Великобритания. Запрет не относится к перевозке ряда видов продукции, в том числе медицинских товаров, живых растений, химической продукции и т.д.

В июня 2023 года в России продлили запрет на перевозки до конца 2023 года. Кроме того, правительство сократило перечень видов товаров, которые не попадают под ограничения.