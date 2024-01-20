Москва, 20 января, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе посёлка Спорное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Кадр из видео

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На кадрах видно, как российская артиллерия наносит удары по 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Спорного в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, ранее военное ведомство показало кадры ударов самолётов Су-25 по подразделениям ВСУ на донецком направлении. Отмечалось, что лётчики, применив авиационные средства поражения, выполнили противоракетный манёвр и вернулись на аэродром вылета. Все указанные цели были поражены.

Перед этим Министерство обороны показало кадры ударов из миномётов по позициям ВСУ на южнодонецком направлении. Отмечается, что артиллеристы уничтожают живую силу, бронетехнику и долговременные огневые точки, оборудованные на опорных пунктах.

Также военное ведомство опубликовало кадры ударов экипажей штурмовиков Су-25 по опорным пунктам и живой силе ВСУ. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров.