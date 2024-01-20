Горловка, ДНР, 20 января, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Бригада скорой помощи попала под обстрел в Горловке, фельдшер получила ранения и повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука, сообщили 20 января в Министерстве здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM

В ведомстве рассказали, что скорая выехала на вызов для оказания помощи пострадавшим от очередного обстрела Горловки, и во время работы врачи попали под повторный обстрел.

«Это не первый случай, когда сотрудники скорой медицинской помощи становятся мишенью, украинские нацисты зачастую выжидают, когда медики и спасатели прибудут для оказания помощи пострадавшим, и наносят повторные удары», — отметили в Минздраве.

Аналогичный случай имел место 12 января, тогда при обстреле бригады скорой помощи в Горловке погибла фельдшер, напомнили в ведомстве. Кроме того, обстрелам со стороны ВСУ регулярно подвергаются больницы.

«Несмотря на угрозу для жизни и здоровья, медицинские специалисты продолжают с честью выполнять свой служебный долг и спасать людей», — добавили в Министерстве.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что ВСУ 20 января обстреляли центр Горловки, повредив многоквартирные жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и учреждения образования. Один человек погиб, восемь получили ранения.

15 января беспилотник ВСУ обстрелял автомобиль скорой помощи в районе города Лисичанска (ЛНР). Водитель получил ранения и был доставлен в больницу. Автомобиль получил сильные повреждения и больше не может быть использован в работе.