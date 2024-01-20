Горловка, ДНР, 20 января, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Мирный житель погиб в результате ночного обстрела Горловки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщается 20 января в Telegram-канале «Приходько РИК».

Администрация города Горловка

«В результате ночного обстрела центра Горловки со стороны ВФУ погиб мирный житель. Светлая память», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 20 января мэр Горловки Иван Приходько сообщил об обстреле города со стороны ВСУ, в результате которого пострадали три мирных жителя. Он подтвердил повреждение гостиницы «Родина», детского сада «Теремок», нескольких домов на улице Пушкинской. Также оказался обесточен микрорайон «Квартал 245» в Центрально-Городском районе Горловки.

Позднее в представительстве ДНР Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнили, что число пострадавших увеличилось до восьми. Кроме того, при выполнении служебных обязанностей пострадала сотрудник скорой медицинской помощи — женщина 1967 года рождения. Также уточняется, что за десять минут ВСУ обстреляли Горловку 12 кассетными снарядами натовского калибра (155 мм).