Луганск, 15 января, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Украинский беспилотник обстрелял автомобиль скорой помощи в районе города Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 15 января сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Она отметила, что ЧП произошло около 10:00 — 11:30 по дороге Приволье — Новодружеск.

«В машине находился водитель, который получил ранения различной степени тяжести, сейчас он находится в лечебном учреждении, его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Пащенко добавила, что автомобиль сильно повреждён и больше не может быть использован в работе.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января украинский беспилотник влетел в реанимобиль в Горловке в ДНР. Инцидент произошёл в посёлке Гольмовский (Никитовский район). В результате фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли. Трое медиков получили ранения.

При обстреле Горловки со стороны ВСУ 9 января погиб мирный житель. Украинские военные обстреляли посёлок шахты «Кочегарка». В результате обстрела жилого массива «Строитель» в Никитовском районе мирная жительница получила ранение.