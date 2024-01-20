Братислава, 20 января, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на встрече с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем сообщит ему, что будет блокировать членство Украины в НАТО.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом третьей мировой войны», — сказал Фицо в эфире телеканала RTVS.

Он добавил, что подтвердит, что никакого оружия Киев не получит от словацкой армии и из государственных складов.

«Что касается их вступления в Евросоюз, мы это уважаем, но они должны соответствовать условиям», — подчеркнул словацкий премьер.

Встреча Фицо со Шмыгалем состоится 24 января в Ужгороде. По словам Фицо, украинская сторона не хочет проводить пресс-конференцию по её итогам.

Как ранее сообщало ИА Регнум, бывший посол Германии в США и Британии Вольфганг Ишингер заявил, что Украине не суждено в ближайшее время попасть в НАТО, в котором обязательно найдутся противники этого. Он добавил, что у него нет для Киева оптимистичного сценария по вступлению в блок.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 18 января заявил, что киевский режим должен отказаться от идеи вступления в НАТО, а также от практикуемой им сейчас нацистской риторики, это часть реалистичных условий завершения конфликта.