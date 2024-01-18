Москва, 18 января, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Киевский режим должен отказаться от идеи вступления в НАТО, а также от практикуемой им сейчас нацистской риторики, это часть реалистичных условий завершения конфликта, заявил 18 января на пресс-конференции в МИД России глава ведомства Сергей Лавров.

Zuma\TASS Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

При этом очевидно, что киевские политики ничего не решают и говорить об урегулировании ситуации на Украине можно только с западными руководителями, но сейчас Запад не заинтересован в начале каких-либо переговоров, отметил министр.

«Всем понятно, что не Украина будет решать, когда остановиться и начать всерьёз говорить о реалистичных условиях завершения этого конфликта, а это предполагает отказ от нацистской идеологии, нацистской риторики, отказ от расизма по отношению ко всему русскому, отказ от вступления в НАТО», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе своей пресс-конференции Лавров также заявил, что руководители западных стран уже осознают совершение ими ошибки в украинском вопросе, но пока не могут эту ошибку признать. Территории, контролируемые киевским режимом, ждёт, по сути, судьба Афганистана, добавил министр.

Вопрос о возможных выборах на Украине не кажется России принципиальным, отметил также Лавров. Западные политики настоятельно рекомендуют главе киевского режима Владимиру Зеленскому провести выборы, потому что рассчитывают, что избирательная кампания и голосование позволят вернуть Зеленского, который всё чаще «отбивается от рук», в русло интересов Запада, добавил министр.