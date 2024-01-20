Мадрид, 20 января, 2024, 06:31 — ИА Регнум. Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак упрекнул западных союзников Киева в недостаточной военной помощи. О своих претензиях «номер два», как называют Ермака эксперты, рассказал испанской газете Mundo.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Помощник Зеленского признался, что ситуация на фронте вступила в «сложную» фазу для Киева в условиях превосходства России и в оружии, и в численности.

Ермак, оценивая в интервью результаты ВСУ в 2023 году, сказал, что контрнаступление «прошло довольно успешно», учитывая предоставленную военную помощь Запада.

Как сообщало ИА Регнум, ряд союзных Украине стран, представители которых приняли участие во встрече в Давосе, не един в вопросе реализации продвигаемой Киевом «формулы мира», заявил Андрей Ермак.

Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров в ходе пресс-конференции в Давосе отказался раскрыть военный план на 2024 год. Ермак же заявил о том, что Украина против заморозки конфликта с Россией. По его словам, для украинского общества и властей страны такой сценарий является неприемлемым.

Ермак подчеркнул, что Киев «надеется и верит», что в конечном итоге получит от США и западных союзников обещанную помощь.