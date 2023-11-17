Киев, 17 ноября, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Устаревшие модификации американских истребителей F-16 не смогут эффективно противостоять российским Су-35, а потому Киев хотел бы получить более современные версии этих боевых самолётов. Об этом 17 ноября заявил официальный представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

Пресс-служба Минпромторга/РИА Новости Истребитель Су-35

«Устаревшая линейка F-16 не сможет противостоять такому российскому самолёту, как Су-35. Нам нужна модификация F-16, способная обеспечить преимущество в воздухе над российской техникой», — сказал он.

По словам Игната, F-16 устаревшей линейки будут способны защищать от российских беспилотников, однако для достижения превосходства в воздухе Киеву нужны боевые самолёты, тактико-технические характеристики которых не будут уступать российскими машинам Су-30, Су-34 и Су-35.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на расширение объёмов подготовки лётчиков на F-16, потому что он считает текущие усилия недостаточными. Он признал, что в ВСУ не хватает пилотов и поэтому Киев не может отправить за границу большое количество лётчиков.

Ранее в этот же день министр ВВС США Фрэнк Кендалл отметил, что поставка Западом Украине F-16 не сможет кардинально повлиять на расстановку сил в украинском конфликте. Он подчеркнул, что такого мнения придерживаются многие представители Пентагона, и он согласен с их оценкой.

Министр обороны России Сергей Шойгу 1 ноября заявил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) способна сбить все обещанные Киеву Западом истребители F-16 в течение примерно 20 дней.