Москва, 20 января, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 января прокомментировала в своём Telegram-канале заявление главы офиса главы киевского режима Андрея Ермака, который оценил контрнаступление ВСУ как успешное.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Он забыл добавить «для России», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, Ермак, оценивая в интервью испанской газете Mundo результаты ВСУ в 2023 году, сказал, что контрнаступление «прошло довольно успешно», учитывая предоставленную военную помощь Запада. Также он упрекнул западных союзников Киева в недостаточной военной помощи и признался, что ситуация на фронте вступила в «сложную» фазу для Киева в условиях превосходства России и в оружии, и в численности.

Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров в ходе пресс-конференции в Давосе отказался раскрыть военный план на 2024 год. Ермак же заявил о том, что Украина против заморозки конфликта с Россией. По его словам, для украинского общества и властей страны такой сценарий является неприемлемым.

Телекомпания NBC со ссылкой на свои источники сообщила, что если США не предоставят украинской армии в скором времени новый пакет военной помощи, то Россия победит Украину уже через несколько недель, в лучшем случае месяцев.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципальных образований заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.

Власти Украины сами отказались от переговоров с Россией, проявив тем самым несамостоятельность и некомпетентность, сказал президент, напомнив, что ранее один из представителей переговорной группы Украины в Стамбуле Давид Арахамия публично заявил, что решение о выходе из переговорного процесса было принято после соответствующего призыва занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Ну придурки, нет?» — сказал президент.

Представители Украины также сами подтвердили, что если бы они пошли на условия России, то военный конфликт кончился бы ещё полтора года назад, отметил Владимир Путин.