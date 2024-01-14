Москва, 14 января, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Зенитная батарея старшего лейтенанта Александра Шарова сбила за неделю рекордное количество воздушных целей в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 14 января сообщили в Министерстве обороны России.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«В ходе одного из боевых дежурств батарея Шарова отбила массированную атаку беспилотников и ракет HIMARS. Зенитчики прикрывали от ударов противника крупное соединение российских войск, уничтожив все вражеские ракеты», ― говорится сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Как рассказал сам российский военный, в течение одной недели он уничтожил порядка 100 воздушных целей, только за одну смену произвёл 28 пусков.

«Раз в час, раз в два часа мы единственное, чем занимались ― это стреляли и заряжали ракеты», ― добавил старший лейтенант.

Шаров рассказал, что основная задача противовоздушной обороны ― охранять небо от воздушного противника.

«Конкретно касаемо нашей машины — «Панцирь» — это защита особо важных объектов от низколетящих высокоскоростных целей: прикрываем мосты, колонны, какие-то штабы», — отметил офицер.

Зенитчики находятся на боевом дежурстве круглосуточно.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю с 6 по 12 января авиация Воздушно-космических сил и средства противовоздушной обороны уничтожили 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», шесть противокорабельных ракет «Нептун», две авиационные управляемые ракеты «MALD» и 161 беспилотный летательный аппарат.

Кроме того, сбили самолёты Су-27 и Су-25, а также вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

В Минобороны 5 января сообщили, что Вооружённые силы России уничтожили за неделю восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет «Точка-У», три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и Vampire, и 253 беспилотных летательных аппарата.