Дамаск, 20 января, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла нанести ракетный удар по жилому зданию в столице Сирии Дамаске. Об этом пишет агентство SANA.

Ammar Safarjalani/Global Look Press

«Нападение на жилой дом в районе Аль-Меззе в Дамаске вызвано израильской агрессией», — говорится в публикации сирийского агентства.

Перед этим местные СМИ сообщали о звуках взрывов в Дамаске.

Как передавало ИА Регнум, 2 января министерство обороны Сирии сообщило о воздушном ударе по Дамаску со стороны Израиля.

В оборонном ведомстве тогда уточнили, что удары были нанесены в 4:35 по местному времени (совпадает с мск) со стороны Голанских высот. Атаке подвергся «ряд позиций в пригороде Дамаска», в результате причинён материальный ущерб.

Израиль захватил принадлежавшие Сирии Голанские высоты в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент) принял закон о суверенитете Израиля над этой территорией. Резолюция 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года признала аннексию недействительной.