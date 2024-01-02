Дамаск, 2 января, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Окрестности Дамаска подверглись воздушному удару со стороны Израиля. Об этом сообщило 2 января министерство обороны Сирии.

Ammar Safarjalani/Global Look Press

В оборонном ведомстве уточнили, что удары были нанесены в 4:35 по местному времени (совпадает с мск) со стороны Голанских высот. Атаке подвергся «ряд позиций в пригороде Дамаска», в результате причинён материальный ущерб.

Как сообщало ИА Регнум, Израиль нанёс удар по окрестностям сирийской столицы 17 декабря. Ракетной атаке подверглись армейские позиции в районе Димас, сработала система ПВО. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

Израиль захватил принадлежавшие Сирии Голанские высоты в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент) принял закон о суверенитете Израиля над этой территорией. Резолюция 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года признала аннексию недействительной.