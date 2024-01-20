Белгород, 20 января, 2024, 10:54 — ИА Регнум. В Белгородской области за сутки от обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали три муниципальных образования области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Павел Колядин/ТАСС

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 19 января разрушения выявлены в посёлке Разумное — в 5 частных домовладениях и одном МКД, также повреждён один легковой автомобиль. В сёлах Крутой Лог и Стрелецкое пострадало по одному частному домовладению. В посёлке Новосадовом и селе Беловское повреждено по одному автомобилю», — написал Гладков, уточнив, что пострадавших нет.

Кроме того, под обстрел украинской армии попала окраина села Сподарюшино в Грайворонском городском округе. По информации главы региона, в населённом пункте за сутки зафиксировали два прилёта. Пострадавших нет.

Атаке подверглись также окраины сёл Репяховка и Графовка в Краснояружском районе. Там было зафиксировано применение двух осветительных снарядов.

«Под миномётный обстрел попала окраина посёлка Прилесье — установлено два прилёта. По окраинам сёл Теребрено и Вязовое выпущено по три миномётных снаряда. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет», — уточнил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, утром 20 января Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе над Брянской областью.

По данным ведомства, беспилотный летательный аппарат самолётного типа был подавлен средствами противовоздушной обороны около 06:30 мск.

Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что беспилотник ВСУ сбили над Клинцовским районом. Обошлось без пострадавших и разрушений. На место выехали оперативные и экстренные службы.

В ночь на 20 января киевский режим подверг обстрелу Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Там в результате очередного обстрела со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя. Были повреждены здания гостиницы «Родина», детского сада «Теремок», несколько домов по улице Пушкинская.