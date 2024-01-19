Горловка, ДНР, 20 января, 2024, 01:10 — ИА Регнум. В Горловке в результате очередного обстрела со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя, сообщил 20 января мэр города Иван Приходько.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

«В гостинице «Родина» от рук украинских карателей ранены двое мирных граждан. На площади Победы ранен молодой человек», — написал Приходько в Telegram-канале.

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Кроме того, мэр подтвердил повреждение гостиницы «Родина», детского сада «Теремок», нескольких домов по улице Пушкинская. Также оказался обесточен микрорайон «Квартал 245» в Центрально-Городском районе Горловки.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины уточнили, что за десять минут ВСУ обстреляли Горлову 12 кассетными снарядами натовского калибра (155 мм).

Как сообщало ИА Регнум, власти Горловки из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ приняли решение отменить крещенские купания. Мэр города Иван Приходько предостерёг жителей от самостоятельных походов к водоёмам для праздничного омовения. Он добавил, что это опасно из-за близости к линии фронта.

Украинский беспилотник 12 января влетел в реанимобиль в Горловке. Это произошло в ходе оказания помощи и эвакуации раненых. В результате инцидента погибли фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании, ещё трое медиков получили ранения.