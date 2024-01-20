Вашингтон, 20 января, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Запад откладывает и вряд ли передаст Украине истребители F-16, поскольку не верит в успех Киева в конфликте с Россией. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.

Gianluca Vannicelli/Global Look Press

Он отметил, что поставки F-16 Киеву навряд ли будут сюрпризом для России, вряд ли ВС РФ не смогут справиться с ними.

«Как раз наоборот. Уверен, у России уже есть решение для этого. Думаю, что и Запад знает, что Россия решит этот вопрос. Вот почему, на мой взгляд, Дания и Нидерланды недавно отложили поставку F-16 на шесть месяцев», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Он также высказал мнение, почему поставка указанных самолётов была отложена на такой срок.

«Потому что, на мой взгляд, если к этому времени война и не будет завершена, то её исход будет окончательно понятен. А последняя вещь, которая нужна Западу, — предоставить F-16 и видеть, что их сбивают, как только эти истребители взлетают, или их взрывают прямо на аэродромах», — пояснил военный аналитик.

Запад, по словам отставного разведчика, не хочет «вновь «спустить» военную технику на десятки миллиардов долларов». Даже если ВСУ получат F-16, то в ограниченном количестве, которое не сможет изменить ситуацию на фронте, добавил он.

«Западные страны могут дать один-два истребителя, чтобы украинцы могли поднять их в воздух, сделать фотографии и заявить всем, что «у нас есть F-16». Но идея, что «стая» F-16 поможет украинцам сокрушить российскую армию, просто абсурдна», — подчеркнул Риттер.

Как передавало ИА Регнум, Дания 6 января приняла решение отложить первую поставку истребителей F-16 Киеву на несколько месяцев. В минобороны страны указали на неготовность к их использованию у украинских военных и пилотов.

Американское издание The National Interest 13 января сообщило, что российские военные могут применить зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» против F-16, которые пообещали поставить Киеву западные союзники. Журналисты отметили, что С-500 специально создавали для борьбы с истребителями пятого поколения и его ракеты могут лететь на расстояние в более чем 600 километров.

Экс-аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски заявила, что в случае поставок Украине американских истребителей F-16 российские военные начнут охотиться за этими самолётами.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.