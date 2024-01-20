Вашингтон, 20 января, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Администрация американского президента Джо Байдена положительно оценила сдержанное поведение украинского лидера Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе по сравнению с его предыдущими участиями в мероприятиях. Об этом 20 января сообщил телеканал NBC News со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США.

Сергей Корсун ИА REGNUM Зеленский и Оскар

«Обычно энергичный Зеленский предстал более смиренным и не делал публичных призывов о помощи», — сказали в телеэфире.

Перемену оценили в администрации главы Белого дома. Ряд чиновников считали прошлое поведение главы киевского режима чрезмерно уверенным и слишком давившим на Конгресс.

Как сообщало ИА Регнум, член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин отметила, что на экономическом форуме в Давосе Зеленский просил о мирных переговорах, но в США отчаянно стремятся добиться нового финансирования для продолжения украинского конфликта. По словам представителя Республиканской партии, украинский конфликт является «войной Америки», это доказывают сторонники выделения новых военных пакетов Киеву. Грин призвала прекратить финансировать Украину и позволить им мирно урегулировать конфликт.

Поведение Зеленского в ходе визита в США в декабре 2023 года напомнило политологу Максиму Жарову манеры гопников-попрошаек, но украинский поезд скоро сойдёт с рельсов и потерпит крушение. Глава киевского режима посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и американскими конгрессменами. По мнению аналитика, резкие фразы украинского лидера про марионеток и прочие подобные высказывания говорят о том, что программа его экстренного визита в США сразу была неграмотно подготовлена и оказалась неадекватной.