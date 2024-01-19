Вашингтон, 20 января, 2024, 02:09 — ИА Регнум. На экономическом форуме в Давосе украинский лидер Владимир Зеленский просил о мирных переговорах, но в США отчаянно стремятся добиться нового финансирования для продолжения украинского конфликта, заявила член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

katehon.com Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин

«Зеленский в Швейцарии просит о мирных переговорах, а разжигатели войны в Вашингтоне отчаянно пытаются профинансировать продолжение военных действий на Украине на $60 млрд», — написала она в соцсети Х.

Депутат от Республиканской партии назвала такие действия американского правительства глупыми. По словам Грин, украинский конфликт является «войной Америки», это доказывают сторонники выделения новых военных пакетов Киеву. Она призвала прекратить финансировать Украину и позволить им мирно урегулировать конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 17 января пригласил руководителей фракций, глав профильных комитетов палаты представителей и Сената для разговора, чтобы ускорить утверждение ими запроса на очередные $61 млрд для украинской армии. Глава Белого дома говорил о том, как важны Украине военные ресурсы — средства ПВО, артиллерия и другое — для защиты от России. Байден предупредил лидеров Конгресса о том, что затягивание выделения военной помощи Украине угрожает безопасности США, НАТО и «свободного мира».

По мнению обозревателя газеты The Washington Post Джоша Рогина, вероятность того, что Конгресс США до конца января 2024 года одобрит выделение дополнительной помощи Украине, близка к нулю, а в дальнейшем шансов на это будет ещё меньше. Поддержка Украины со стороны США может иссякнуть, предположил эксперт.

Руководство США должно прекратить поддержку Киева и начать мирный процесс, чтобы завершить военный конфликт на Украине, призвал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Украинская армия не сможет избежать провала, поэтому следует прекратить финансирование ВСУ, так как это является «выбрасыванием денег впустую», пояснил он. Также Дэвис предложил уволить всех генералов, которые дают советы украинским военным.