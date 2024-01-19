Москва, 19 января, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Украинские войска за неделю потеряли свыше 1880 бойцов и 17 танков на донецком направлении в зоне СВО. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил на брифинге.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

По данным ведомства, на этом направлении за период с 13 по 19 января подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 15 атак противника. Кроме того, огневое поражение нанесено подразделениям 22-й, 28-й и 93-й механизированных, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны.

Бои шли в ДНР в районе Курдюмовки, Антоновки, Богдановки, Клещеевки и Андреевки.

ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1880 бойцов. Войска киевского режима также лишились 17 танков, 27 боевых бронированных машин, двух пусковых установок зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 86 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.

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