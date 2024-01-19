Москва, 19 января, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов раскритиковал главу военного комитета НАТО Роба Бауэра за слова о подготовке к войне с Россией, назвав их безумством.

«Безумство западных элит не имеет границ, и остановить их может только гарантированное понимание ими того, что в случае конфликта с Россией они будут все уничтожены», — сказал Рогов в беседе с «РИА Новости».

Также он напомнил о таком понятии, как неприемлемый ущерб, выработанном западными стратегами в годы противостояния с СССР. Это определялось величиной потерь на Западе в результате возможного ответного ядерного удара Советского Союза, которая делает невозможным развязывание войны против него. На Западе прекрасно понимали, что не смогут выжить, если они «сунутся на СССР», добавил Рогов.

По его словам, в настоящее время Запад, поднимая градус агрессии в отношении России, так и не сделал соответствующих выводов после провалившегося контрнаступления ВСУ. Грядущая победа России станет гарантом того, что НАТО не посмеет нападать на мощную и процветающую страну, заключил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр призвал готовиться к войне с РФ в ближайшие 20 лет, указав на необходимость в модернизации промышленности для ускорения процесса производства оружия и боеприпасов. Представитель НАТО предложил создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны вне зависимости от того, произойдет она или нет. В качестве примера он привёл Швецию, власти которой перед официальным вступлением страны в НАТО заранее призвали граждан готовиться к войне.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции в Стокгольме по результатам встречи с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Россия сейчас не представляет непосредственной угрозы для Финляндии.

В Госдуме заявление Роба Бауэра о подготовке к конфликту с Россией назвали агрессивным популизмом. Западные страны почему-то решили, что РФ «что-то забыла» в Польше или Прибалтике, а у некоторых истерия доходит до Атлантического океана, отметил депутат ГД от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.