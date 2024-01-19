Хельсинки, 19 января, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Россия сейчас не представляет угрозы для Финляндии, жители страны «спят спокойно». Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции в Стокгольме по результатам встречи с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Трансляция велась на официальном Youtube-канале правительства Швеции.

«Я не вижу непосредственной военной угрозы Финляндии со стороны России. Мы в Финляндии спим по ночам спокойно, потому что мы хорошо подготовлены. Однако, всем членам Евросоюза и НАТО нужно готовиться к любым возможным сценариям», — заявил он.

Премьер-министр высказал мнение о том, что Евросоюзу нужны более прочные внешние границы. Он выразил надежду, что все государства ЕС поддержат Киев, в том числе и Венгрия.

Орпо также заявил о необходимости увеличивать производство боеприпасов по примеру Финляндии.

Как передавало ИА Регнум, Bloomberg, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники 19 января сообщило, что страны ЕС обсуждают создание нового фонда военной помощи Украине, однако они не смогли согласовать его ежегодный бюджет в 5 млрд евро.

По данным агентства, страны ЕС обсуждают создание фонда, который некоторые рассматривают в качестве усовершенствования текущего механизма финансирования Украины в рамках Европейского фонда мира. Отмечается, что объём финансирования увеличивался несколько раз, но такие решения требуют единогласной поддержки всех членов ЕС, однако против выступает Венгрия.

В мае 2023 года Венгрия заблокировала транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Будапешт потребовал, чтобы в будущем фонд играл «глобальную» роль, а не использовался исключительно для вооружения Украины.