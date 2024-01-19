Вашингтон, 19 января, 2024, 15:15 — ИА Регнум. НАТО и мировой общественности необходимо подготовится к войне с Россией, информирует ежедневная британская газета The Telegraph со ссылкой на заявление главы военного комитета НАТО Роба Бауэра. Представитель Североатлантического альянса подчеркнул, что «столкновение» с РФ произойдет в ближайшие 20 лет и есть необходимость в модернизации промышленности для ускорения процесса производства оружия и боеприпасов.

Сказав, что мирное существование НАТО и России не является само собой разумеющимся, Бауэр предложил создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны вне зависимости от того, произойдет она или нет. В пример политик привёл Швецию, власти которой перед официальным вступлением страны в НАТО заранее призвали граждан готовиться к войне.

К публичной подготовке «войны» с Россией присоединились Польша и Литва.

«У Польши есть три года, чтобы подготовиться к возможной конфронтации с Россией», — заявил в декабре 2023 года глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севьера.

Также поляки начали внедрять системы для управления мобилизацией, ужесточив правила призыва в случае мобилизации или войны. Теперь за неявку в военкомат в течение шести часов после объявления мобилизации резервистов ждет минимум три года тюрьмы.

Презентация, посвященная «правилам, как действовать в случае мобилизации», появилась портале Министерства образования, науки и спорта Литвы. На слайдах сказано, что объявление мобилизации — «это еще не война, жизнь продолжается».

«Это переориентация государства в условиях высокой напряженности, это пополнение армейских подразделений резервными войсками. Во время мобилизации государство переходит к поддержанию жизненно важных функций, используя все имеющиеся ресурсы (человеческие, материальные, финансовые)», — говорится в презентации.

Также литовцев призывают подготовить в случае мобилизации «средства для выживания» на 3-30 дней. В октябре 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что в Литве разместят бригаду из 4 тыс. военнослужащих бундесвера.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден в специальном обращении 6 декабря 2023 года заявил, что в случае успешного завершения спецоперации Россия после победы над Украиной атакует страны НАТО.

«Если Путин возьмёт Украину, он не остановится, он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», — сказал Байден.

Заявления о том, что Россия может напасть на НАТО назвал чушью российский президент Владимир Путин. В интервью журналисту Павлу Зарубину 17 декабря глава государства подчеркнул, что Байден так пытается оправдаться за свою ошибочную политику перед американскими избирателями. По словам президента РФ, США сами не заинтересованы в нанесении стратегического поражения России.

У России нет намерений атаковать страны НАТО, это именно Запад делает из Москвы противника, отмечал 18 декабря 2023 года министр иностранных дел Сергей Лавров.

Заявления президента США Джозефа Байдена и главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Россия, успешно завершив специальную военную операцию, якобы «возьмётся за НАТО», говорят об их отчаянном положении, подчеркнул министр.

США мечтают победить Россию, но не могут допустить прямого столкновения НАТО с Москвой, поскольку понимают, что это перерастёт в ядерную мировую войну, несущую за собой разрушение во всех частях света, отмечал осенью 2023 года ИА Регнум доцент Финансового университета при правительстве, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв.