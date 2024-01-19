Анкара, 19 января, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к странам Запада, которые не остановили трагедию в Газе, доверия больше нет. Он пояснил, структуры, в задачи которых входит обеспечение глобальной безопасности, на примере конфликта между Израилем и Палестиной потерпели фиаско.

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«К западным странам, провалившим экзамен в вопросе Газы, больше не осталось доверия. <…> Их фашистские лица обнажены. Они не предприняли ни одного шага, чтобы предотвратить насилие. Структуры, в задачи которых входит обеспечение глобальной безопасности, так же как в Ираке, Боснии, Сирии и Сомали, потерпели фиаско. Они ограничились наблюдением за геноцидом и варварством, которые в отношении народа Палестины совершает «фюрер современности» [премьер Израиля Биньямин] Нетаньяху», — приводит слова Эрдогана во время церемонии передачи новых военных кораблей ВМС Турции TRT Haber.

Эрдоган отметил, что Турция прилагает активные усилия для прекращения различных конфликтов в мире, и напомнил о стамбульских переговорах по урегулированию на Украине в марте 2022 года. Он заявил, что сейчас лучше ясна важность того процесса, который инициировал Стамбул в условиях, когда конфликт между Россией и Украиной длился несколько месяцев. Если бы переговоры, которые военные лобби стремились саботировать, достигли своей цели, в живых остались бы десятки тысяч людей, считает президент Турции.

«Мы видим, что критикующие нас тогда, сегодня выражают согласие. Будьте уверены, что такое же раскаяние со временем вызовет и трагедия в Газе. Те, кто закрывает глаза на массовые убийства, совершаемые Израилем в секторе Газа, столкнутся с разрушительными последствиями», — указал Эрдоган.

Как сообщало ИА Регнум, Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Южно-Африканской Республики (ЮАР) к Израилю. В нём Тель-Авив обвиняют в нарушении Конвенции и призывают признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поданный ЮАР в суд ООН иск к Израилю отвлекает внимание мирового сообщества от урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 24 декабря объявил о расширении военных действий в секторе Газа. Он считает это единственным путём к возвращению заложников и гарантией купирования угрозы из сектор Газа для Израиля.

По последним данным, в Газе погибли свыше 23 тыс. человек, ранены 58,4 тыс. жителей.