Рамалла , 8 января, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа достигло 23 084 человек, ещё 58 926 человек получили ранения, сообщило 8 января министерство здравоохранения анклава.

Ali Hamad/Global Look Press

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 23 084 человек», — говорится в сообщении.

Ранее минздрав сообщал о 22 835 погибших и 58 416 раненых в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС осуществил массированную атаку с использованием трёх тысяч ракет. В ответ на это Израиль начал операцию «Железные мечи». С 27 октября израильская армия начала наземную операцию в палестинском анклаве.

В результате атаки беспилотника армии Израиля по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан 7 января погибли шесть человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 6 января, что военная операция в секторе Газа не остановится до тех пор, пока армия Израиля не достигнет поставленных целей, в том числе полной ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС.

В начале ноября пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что в секторе Газа израильская армия нанесла удары по более чем 2,5 тыс. целей палестинского движения ХАМАС.