Таллин, 19 января, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Власти Эстонии намерены построить 600 бункеров на восточной границе для обороны из-за якобы возможной угрозы со стороны России, пишет газета Postimees.

Klaus Wagenhäuser/Global Look Press

Отмечается, что бункеры на границе нужны якобы для того, чтобы в «случае необходимости защитить территорию Эстонии».

«Россия есть и будет самой большой угрозой безопасности Эстонии», — цитирует издание советника вице-канцлера минобороны страны Кайдо Тийтуса.

Точное количество бункеров, которые будут построены, будет определено в ходе работ, заключили в материале.

Как передавало ИА Регнум, ранее немецкое издание Bild, ссылаясь на секретный документ армии страны, сообщило, что Германия готовится к вооружённому конфликту между Россией и НАТО, который, по предположению министерства обороны ФРГ, может вспыхнуть летом 2025 года.

Информация о «войне» появилась на фоне многотысячных митингов, возникших в странах Евросоюза. 16 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что на сегодняшний день «война не стоит на пороге его страны».

Президент России Владимир Путин 7 декабря 2023 года заявил, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. Глава финского МИД Элина Валтонен 18 января заявила, что Финляндия не видит в России прямой военной угрозы.