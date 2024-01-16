Стокгольм, 16 января, 2024, 17:17 — ИА Регнум. На сегодняшний день война не стоит на пороге Швеции, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон в эфире Sveriges radio.

Ilya Galakhov / via Global Look Press / globallookpress.com

«Сейчас ничто не говорит о том, что война уже на пороге, но совершенно очевидно, что риск возникновения войны в нашей части мира значительно возрос», — сказал он.

Шведский премьер добавил, что ситуация в мире сегодня «опасная и правительство говорит об этом открыто».

Вместе с тем Кристерссон счёл чрезмерной реакцию общества, в результате которой в Швеции были распроданы запасы консервов и ряд товаров, которые необходимы при ЧС.

Как передавало ИА Регнум, ранее немецкое издание Bild, ссылаясь на секретный документ армии страны, сообщило, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, по предположению министерства обороны ФРГ, может вспыхнуть летом 2025 года.

Президент России Владимир Путин 7 декабря 2023 года заявил, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. Глава государства подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.