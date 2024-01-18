Москва, 18 января, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Российские военные отразили шесть атак противника за минувшие сутки на купянском направлении в зоне СВО, украинские войска потеряли до 155 бойцов. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 18 января на брифинге.

Станислав Красильников/РИА Новости ВС России ведут огонь по позициям ВСУ

По данным ведомства, бои шли под Купянском в районе сёл Синьковка и Терны. Подразделения Западной группировки войск при поддержке артиллерии и авиации действовали против штурмовых групп 32-й, 60-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

ВСУ потеряли до 155 бойцов убитыми и ранеными, а также два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля и САУ «Гвоздика», уточнил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны показало кадры с уничтожением расчётами РСЗО «Град» украинских укреплений на купянском направлении.

Командование ВСУ признало, что российские войска на этом участке продвигаются вперёд. Так, отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что ВС РФ в случае необходимости могут получить контроль над Купянском — крупной железнодорожной станцией. Это позволит России спокойно перебрасывать силы и средства вдоль всей линии фронта.