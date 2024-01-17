Москва, 17 января, 2024, 15:56 — ИА Регнум. ВС России продвигаются вперёд и в случае необходимости могут получить контроль над железнодорожным узлом на купянском направлении. Об этом заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала «Фабрика новостей».

Павел Лисицын/РИА Новости

Он отметил, что Купянск — это мощная железнодорожная станция, которая позволит российским войскам спокойно перебрасывать силы и средства вдоль всего фронта.

Кривонос добавил, что ВС России обладают необходимыми ресурсами и активно прощупывают оборону ВСУ. Он признал, что благодаря активной работе артиллерии и огромному количеству применяемых дронов российские военнослужащие достигают определённых тактических успехов.

По словам военного, не стоит забывать и о других направлениях, так как российская армия достаточно быстро научилась перебрасывать свои подразделения с одного участка на другой.

Как передавало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский 17 января сообщил, что российские военные за сутки отразили шесть атак противника на купянском направлении, а также уничтожили два танка Leopard-2 немецкого производства.

По данным ведомства, в минувшие сутки украинские силы шесть раз пытались осуществить контратаки в районе села Синьковка под Купянском. В бой при поддержке танков и боевых машин пехоты были брошены штурмовые группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В Минобороны 16 января проинформировали, что ВС России уничтожили за сутки на купянском направлении до 160 военных ВСУ, а также три танка, два из которых — Leopard-2.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 11 января заявил, что командование ВСУ из-за сложной обстановки вынуждено уделять особое внимание ситуации на артёмовском, купянском и краснолиманском направлениях. По его словам, оперативная обстановка на восточных направлениях для ВСУ остаётся сложной.

Президент России Владимир Путин 1 января заявил, что ситуация в зоне СВО изменилась, ВСУ стали сдуваться. Он подчеркнул, что изменения заметны даже при том, что весь так называемый цивилизованный Запад борется с Россией.