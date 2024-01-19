Москва, 19 января, 2024, 17:35 — ИА Регнум. После «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» певца Филиппа Киркорова вырезали из эпизода сериала «Сваты», пишет 19 января KP.RU.

Кадр из видео

Согласно сценарию, в одной из серий артист, представляя самого себя, неожиданно появляется на экскурсии в винодельню. Эта серия была снята в 2010 году, и, по сообщениям СМИ, на съёмки Киркорова пригласил лично Владимир Зеленский, с которым российский «поп-король» до этого снимался вместе в трилогии «Любовь в большом городе».

В новой версии этой серии, которую показали на канале «Дом кино», в этом эпизоде Киркорова уже не было. О том, что певец все же снимался в культовых «Сватах», напоминает лишь резко обрывающаяся музыка в том моменте, где был эпизод с ним.

Как передавало ИА Регнум, Киркорова также убрали с официального постера фильма «Иван Васильевич меняет всё», а телеканал ТНТ переснял сцены с участием певца. Кроме того, выступление артиста вырезали из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом» на Первом канале.

Скандальная вечеринка состоялась в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Звёзды шоу-бизнеса прибыли в откровенных нарядах, что вызвало негативную реакцию общества. Гостями встречи были Киркоров, Лолита, Дима Билан, Ксения Собчак и многие другие. Позднее они извинились за участие в мероприятии, однако, несмотря на это, их посекундно вырезали из новогодних телепрограмм.

Как пояснил сам Киркоров, он заглянул на мероприятие только на пять минут и покинул его, когда понял, что там происходит. Певец подчеркнул, что как артист он существует только в России, любит родину, является патриотом и не пытается усидеть на двух стульях.