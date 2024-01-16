Санкт-Петербург, 16 января, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Один из сотрудников склада Wildberries в Шушарах Санкт-Петербурга намеревался поджечь его, о чём писал в рабочем чате, сообщает RT.

ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

По данным СМИ, мужчина утверждал в переписке, что осуществил своё намерение. Со слов работника, на такой поступок его побудили штрафы, которые накладывают в компании на работников склада.

«Скоро мезик (так называют склад работники) будет гореть», — сообщил он в переписке.

В сам день пожара этот же мужчина написал в рабочем чате, что действительно поджёг склад. Однако позднее сотрудник стал отказываться от своих слов и добавил, что к нему пришли правоохранители с проверкой. Позднее он удалил свой аккаунт.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на складе Wildberries в Шушарах Санкт-Петербурга вспыхнул 13 января. Ему присвоили максимальный ранг сложности. Горение удалось локализовать только спустя несколько часов. На 50 тыс. кв. м площади склада произошло обрушение. К утру следующего дня ранг пожара снизили до первого. Днём 14 января в МЧС сообщили, что ликвидировали открытое горение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.