Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 19 января, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Глава города Каменск-Шахтинский Ростовской области Михаил Ухин сломал ногу, поскользнувшись во дворе городской администрации. Об этом 19 января сообщило «РИА Новости».

kamensk. donland.ru Михаил Ухин

«Водичка была замёрзшая, он поскользнулся… Сейчас в больнице находится. Перелом есть перелом», — приводит агентство слова коллеги Ухина.

Он уточнил, что инцидент произошёл утром 18 января. По его словам, во дворе возле здания всё было почищено, просто глава города неосторожно прошёл и получил перелом голеностопа.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин посетил выставку «Россия» на ВДНХ в Москве. Выйдя на улицу, он поскользнулся на льду и упал. При падении он сильно ударился, ему вызвали скорую помощь. Министра доставили в больницу им. Боткина с диагнозом «вывих правого плечевого сустава». Ему оказали помощь и отпустили в гостиницу. Несмотря на травму, на следующий день Миннуллин принял участие в открытии дней Татарстана.