Луганск, 17 января, 2024, 10:24 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали жителя Кременского района по подозрению в сборе сведений о местах дислокации российских военных и техники для дальнейшей передачи украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Руководствуясь личными мотивами в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям, (житель Кременского района) осуществлял собирание сведений о местах дислокации личного состава и военной техники Вооружённых сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции. Полученные данные он передавал представителю ВСУ посредством интернет-мессенджера», — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд заключил под стражу до 11 марта мужчину за попытку установить конфиденциальные контакты с военной разведкой Украины.

По данным следствия, мужчина обратился в ГУР минобороны Украины и сообщил о своих намерениях выдать украинской стороне информацию и совершить конкретные действия, которые могут способствовать военному поражению России. Сотрудники ФСБ узнали о его планах, все встречи и переписка происходили в рамках оперативных мероприятий.

В этот же день официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Крыму сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, который подозревается в вымогательстве крупной суммы у нотариуса якобы для финансирования ВСУ.

Перед этим, 15 января, стало известно, что в отношении жительницы Удмуртии, вступившей в украинскую террористическую организацию, запрещённую в России, было возбуждено уголовное дело, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.