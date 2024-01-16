Санкт-Петербург, 16 января, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу 67-летнего мужчину за попытку установить конфиденциальные контакты с военной разведкой Украины, сообщила 16 января объединённая пресс-служба судов города в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 67-летнего уроженца Дагестана, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ст. 275.1 УК РФ (покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Срок меры — 11 марта», — сказано в сообщении.

По данным следствия, мужчина обратился в ГУР минобороны Украины и сообщил о своих намерениях выдать украинской стороне информацию и совершить конкретные действия, которые могут способствовать военному поражению России. Сотрудники ФСБ узнали о его планах, все встречи и переписки происходили в рамках оперативных мероприятий.

«Свою позицию по поводу задержания и подозрения фигурант высказывать отказался. В суде мужчина просил более мягкую меру», — добавили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Крыму сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, который подозревается в вымогательстве крупной суммы у нотариуса якобы для финансирования ВСУ.

Днём ранее стало известно, что в отношении жительницы Удмуртии, вступившей в украинскую террористическую организацию, запрещённую в России, было возбуждено уголовное дело, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что Следственный комитет РФ за 2023 год направил в суды 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера, в том числе 34 дела о финансировании терроризма. Бастрыкин обратил внимание на то, что в условиях спецоперации украинские спецслужбы пытаются вести свою подрывную деятельность, при этом они не гнушаются террористическими методами и не смотрят на возможные случайные жертвы.