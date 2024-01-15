Ижевск, 15 января, 2024, 10:51 — ИА Регнум. В отношении жительницы Удмуртии, вступившей в украинскую террористическую организацию, запрещённую в России, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что сотрудники УФСБ России по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками Центрального аппарата ведомства выявили жительницу Ижевска, которая вступила и принимала участие в деятельности одной из запрещённых в России украинских военизированных террористических организаций.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Расследование дела продолжается.

«За совершение указанного преступления Уголовным кодексом России предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что Следственный комитет РФ за 2023 год направил в суды 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера, в том числе 34 дела о финансировании терроризма. Бастрыкин обратил внимание на то, что в условиях спецоперации украинские спецслужбы пытаются вести свою подрывную деятельность, при этом они не гнушаются террористическими методами и не смотрят на возможные случайные жертвы.

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, подозреваемого в причастности к попытке совершения по заданию украинских спецслужб диверсии на объекте Министерства обороны в Челябинской области. Диверсант был завербован посредством соцсетей в интернете. Также установлена причастность данного гражданина к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры, совершённым в ноябре–декабре 2023 года в Дагестане, заявили в службе.