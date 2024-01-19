Ереван, 19 января, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Россия ожидает участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в мае в Москве. Об этом заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин.

Primeminister. am Никол Пашинян

Он напомнил, что в 2023 году Армения председательствует в Евразийском экономическом совете.

«Это тоже предполагает обмен делегациями, визитами. В мае планируется проведение юбилейного саммита Евразийского экономического союза в Москве, и, разумеется, российская сторона ожидает участия в нём и лидера страны — председателя, премьер-министра Пашиняна», — приводит «РИА Новости» слова посла.

Как указал Копыркин, обоюдные визиты на высоком и высшем уровнях являются обычным явлением в практике межгосударственных отношений и этот вопрос был, есть и остаётся в повестке дня.

Он напомнил, что месяц назад в Ереване состоялось очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в котором принимало участие достаточно большое количество высокопоставленных представителей различных ведомств России и Армении.

«Это было очень важное, знаковое событие в наших двусторонних отношениях. Разумеется, те решения, которые были приняты, важные решения, будут реализовываться и потребуют, естественно, контактов, визитов», — добавил дипломат.

Он отметил, что есть ряд приглашений армянским коллегам со стороны России участвовать в планируемых значимых мероприятиях в 2024 году.

«Я не буду сейчас перечислять все, мы работаем над этим вопросом. Разумеется, такого рода обмены, в том числе визиты на высоком, высшем уровне, находятся в повестке дня», — уточнил посол.

Как передавало ИА Регнум, 10 января стало известно, что Германия собралась максимально рассорить Армению с Россией, втянуть страну в антироссийскую политику Запада. По словам источника, в интересах Германии поскорее добиться вывода российских пограничников с территории Армении, а также зачистить государственный аппарат страны от дружественно настроенных по отношению к России лиц. В материале также говорится, что взамен Берлин предлагает Еревану финансово-техническую помощь, а также поддержку по удержанию карабахских армян от массовой эмиграции в страны Европейского союза.

В сентябре 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Армении действует мощнейшее прозападное лобби и пытается подорвать влияние России в республике. По его словам, в стране находится большое число прозападных организаций. Вместе с тем глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что влияние России в регионе растёт. Он также выразил уверенность, что народ Армении связывает свою историю с Россией, а не с Западом. Помимо этого, Лавров отмечал, что страны Запада «обхаживают» Армению и хотят дружить с ней против России.

Политолог Армен Гаспарян в беседе с ИА Регнум заявил, что ставка премьера Армении Никола Пашиняна на Запад не поможет укрепить региональную безопасность республики. Он напомнил, что пример Украины продемонстрировал отношение Запада к другим государствам.