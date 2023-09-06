Москва, 6 сентября, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Ставка премьера Армении Никола Пашиняна на Запад не сработает и региональную безопасность не укрепит, считает политолог Армен Гаспарян. Об этом он 6 сентября заявил корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум Никол Пашинян

Ранее министерство обороны Армении сообщило, что проведёт совместные учения с военными Североатлантического альянса.

Как пояснил Гаспарян, от нынешних властей Республики Армении очень сложно ждать чего-то другого, так как Пашинян — это профессионально западно-ориентированный человек, который годами сидел на соросовских грантах и у которого критика союзнических отношений Еревана с Москвой была частью обязательного ежедневного рациона.

«Я не знаю, почему кто-то в России решил, что Пашинян, став премьер-министром, изменит вектор и поймёт, что надо вести себя несколько иначе. Для этого у господина Пашиняна в голове должно быть представление о такой сложной науке, как экономика. А у него этого не было», — сказал Гаспарян.

Как напомнил политолог, первое, что сделал Пашинян, — это нанёс своему народу травму, лишив его главной национальной гордости — победы в Первой карабахской войне в 1990-х годах. А ведь это было главное достижение Республики Армении за 100 лет.

«Но Пашинян это ликвидировал. Второй этап — свалить всё на Россию. Он пробовал это сделать в 2020 году, когда начал орать, что русские ему не поставляли оружие. Пока в Кремле не сказали, что, может, ему стоит иметь совесть. Теперь он пытается заменить в этом треке Россию на США. Очевидно, что региональную безопасность это не усилит. От слова совсем», — сказал Гаспарян.

Он подчеркнул, что Пашинян — это человек, который не воспринимает аргументацию и даже действует в противоречии с конституцией Армении.

«Там сказано, что нельзя не пускать на территорию республики этнических армян. Неважно, какие у них взгляды и какое гражданство. Но Пашинян начал не пускать в Армению граждан России армянского этнического происхождения», — подчеркнул Гаспарян.

Однако, как убеждён политолог, ставка Пашиняна на Запад не сработает, так как Запад на примере Украины показал, что ему глубоко наплевать на людей. И у Армении здесь никаких шансов нет — достаточно посмотреть на её географическое положение.

«С Азербайджаном больше 30 лет ведения боевых действий. С Турцией нерешенный вопрос геноцида. И решен он, разумеется, не будет — никакое турецкое руководство не пойдёт на признание событий 1915 года. А в горах граница с Ираном», — сказал Гаспарян, допустив, что страна может вообще лишиться государственности.

Он подчеркнул, что гарантом существования Армении является Россия, в то время как Пашинян делает всё, чтобы России в этом регионе не было.

Иначе смотрит на ситуацию Александр Искандарян, директор института Кавказа (Ереван). В беседе с корреспондентом ИА Регнум он заметил, что взаимодействие Армении и НАТО — не новое явление. В разных форматах оно происходило уже давно.

«Потребность в диверсификации сотрудничества в сфере безопасности в Армении обсуждается очень активно», — сказал Искандарян.

Такое положение дел он объяснил тем, что для Еревана очень важна тема безопасности, тем более что в Армении есть те, кто считает, что Россия не вполне выполняет обязательства, взятые ею после окончания Второй карабахской войны.

«Поэтому Армения пытается диверсифицировать сотрудничество с разными внешними акторами. Она, например, закупает вооружения у Индии в достаточно серьёзных размерах, пытается взаимодействовать с другими странами», — пояснил Искандарян.

По мнению Искандаряна, маловероятно, что происходящие сейчас события приведут к резким изменениям. Армения по-прежнему остаётся членом ОДКБ и ЕАЭС и сохраняет с РФ широкую базу двусторонних отношений.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Запад усиливать проникновение в этот регион, Искандарян заметил, что можно отдельно выделить действия Анкары.

«Если считать Турцию частью Запада, то это явление уже есть. Турция во всех возможных форматах содействовала Азербайджану во время войны 2020 года. От планирования операций до обучения военнослужащих, поставки боеприпасов и иной прямой помощи, — напомнил эксперт. — Если же говорить о других частях Запада, скажем, членах ЕС или США, то, конечно, Запад присутствует в нашем регионе в форме той же дипломатической активности и экономически. Сказать, что влияние Запада в регионе резко наращивается, нельзя».

Вместе с тем он согласился, что российско-армянские отношения переживают кризис. Например, для Армении очень важна проблема получения вооружений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Армения и США проведут совместные учения миротворческих сил Eagle Partner 2023. По данным минобороны Армении, манёвры пройдут на территории Армении в учебном центре «Зар» миротворческой бригады и учебном центре этого министерства.

В апреле 2023 года Россия запросила у Армении разъяснения о предстоящем участии военнослужащих этой страны в совместных учениях с войсками Североатлантического альянса, напомнив, что отказ Еревана от проведения манёвров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности.

В мае 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил, что его страна может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает её «недееспособной организацией». Тогда, по словам Пашиняна, Ереван будет должен сам «решать свои вопросы безопасности».

А 5 сентября 2023 года Армения отозвала постоянного и полномочного представителя республики Виктора Биягова в ОДКБ.