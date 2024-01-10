Москва, 10 января, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Германии собралась максимально рассорить Армению с Россией, втянуть страну в антироссийскую политику Запада. Об этом 10 января «РИА Новости» сообщил осведомлённый источник.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Задача Берлина — максимально рассорить Ереван с Москвой», — рассказал собеседник агентства.

Со слов источника, в интересах Германии поскорее добиться вывода российских пограничников с территории Армении, а также зачистить государственный аппарат страны от дружественно настроенных по отношению к России лиц.

В материале также говорится, что взамен Берлин предлагает Еревану финансово-техническую помощь, а также поддержку по удержанию карабахских армян от массовой эмиграции в страны Европейского союза.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Армении действует мощнейшее прозападное лобби и пытается подорвать влияние России в республике. По его словам, в стране находится большое число прозападных организаций. Вместе с тем глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что влияние России в регионе растёт. Он также выразил уверенность, что народ Армении связывает свою историю с Россией, а не с Западом.

Помимо этого, Лавров отмечал, что страны Запада «обхаживают» Армению и хотят дружить с ней против России.

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил 6 сентября, что призывы к Еревану вступить в НАТО не помешают российско-армянскому сотрудничеству в военной и политической сферах. Он подчеркнул, что Армения является союзником России, и выразил надежду, что такое положение сохранится.

Политолог Армен Гаспарян в беседе с ИА Регнум заявил, что ставка премьера Армении Никола Пашиняна на Запад не поможет укрепить региональную безопасность республики. Он напомнил, что пример Украины продемонстрировал отношение Запада к другим государствам.