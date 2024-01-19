Москва, 19 января, 2024, 04:53 — ИА Регнум. В отношении главы узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова московские следователи завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти, сообщила 18 января пресс-служба Следственного комитета РФ.

Sledcom.ru Уголовное дело

По данным следствия, в декабре 2023 года находившиеся на территории Московского региона Баратов и иные лица разместили на личной странице в соцсети публикацию, в которой унижалось достоинство ряда россиян, в том числе участников специальной военной операции.

Главу узбекского землячества доставили в подразделение СК по городу Москве для проведения следственных действий. Кроме того, устанавливаются причастные к совершению преступления лица, отметили в СКР.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников СВО со стороны Усмана Баратова. В ведомстве пояснили, что с просьбой отреагировать на произошедшее обратились в СКР российские военные корреспонденты.

Внимание военкоров привлёк оскорбительный пост главы узбекского землячества в соцсетях в адрес участников СВО и президента России Владимира Путина. Баратов пытался оправдаться, заявив, что его страницу взломали. При этом прошёл месяц между моментом публикации и заявлением о якобы взломе страницы.

В Москве поэтов Егора Штовбе и Артёма Камардина признали виновными по делу о чтении разжигающих ненависть стихов на Триумфальной площади в Москве. 25 сентября 2022 года, когда у памятника поэту Владимиру Маяковскому в Москве проходили «Маяковские чтения», Камардин прочитал стихи собственного сочинения, которыми, по версии следствия, пытался разжечь ненависть к российским добровольцам и бойцам Народной милиции ДНР и ЛНР.