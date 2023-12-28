Москва, 28 декабря, 2023, 15:43 — ИА Регнум. В Москве поэтов Егора Штовбе и Артёма Камардина признали виновными по делу о чтении разжигающих ненависть стихов на Триумфальной площади в Москве. Такое решение 28 декабря вынес Тверской суд столицы.

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«Суд признал виновными Штовбе и Камардина по статьям 280.4 и 282 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц)», ― уточнили в судебной инстанции.

Как следует из приговора суда, Штовбе назначили наказание в виде 5,5 года лишения свободы, а Камардину ― семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Сторона обвинения запросила Штовбе шесть лет тюрьмы, Камардину ― семь лет заключения.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября 2022 года, когда у памятника поэту Владимиру Маяковскому в Москве проходили «Маяковские чтения», Камардин прочитал стихи собственного сочинения, которыми, по версии следствия, пытался разжечь ненависть к российским добровольцам и бойцам Народной милиции ДНР и ЛНР.

В марте текущего года Тверской суд Москвы продлил срок ареста поэта Артёма Камардина по делу о возбуждении ненависти. Двоим фигурантам этого дела Егору Штовба и Николаю Дайнеко также продлили срок содержания под стражей.

Трое подсудимых обвиняются в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с угрозой применения насилия.

В мае суд приговорил к четырем годам колонии Николая Дайнеко. Он признал вину и заключил сделку со следствием.