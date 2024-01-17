Москва, 17 января, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников СВО со стороны главы узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова, сообщили в СК 17 января.

Youtube-канал «Усман Баратов Ватандош» Усман Баратов

«Российские военные корреспонденты обратились к председателю СК России с просьбой отреагировать на оскорбительные высказывания президента Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции. Издевательский пост Баратов разместил в социальной сети», — сказано в сообщении Следственного комитета.

Бастрыкин поручил руководителям управления СК по Москве возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования. Его будет контролировать центральный аппарат Следственного комитета, добавили в ведомстве.

Ранее военкоры обратили внимание на пост Баратова в социальной сети «Одноклассники». Глава землячества выступил с оскорбительными заявлениями в адрес президента России и участников спецоперации.

Сообщение в соцсетях позднее было скрыто, а Баратов заявил, что его страница была взломана. Военкоры при этом отмечали, что между моментом публикации (16 декабря) и заявлением о якобы имевшем место взломе прошёл месяц.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 7 января Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения участника СВО и противоправных действий в отношении его семьи в Ульяновске. Как пояснили в СК, в сети появилась информация о бездействии полиции по факту нападения на участника спецоперации в Ульяновске, а жена бойца сообщала об угрозах жизни и здоровью, поступающих в адрес всех членов семьи после инцидента.

Ранее также сообщалось об инциденте в ночь на 1 января в Советском районе Челябинска. Пятеро нетрезвых мигрантов вели себя вызывающе и оскорбляли женщин, которые ждали такси. Женщины оказались жёнами ветеранов СВО, мужья вступились за них, после чего конфликт перерос в драку. Подозреваемые, кроме того, выкрикивали оскорбления в адрес местных жителей. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Четверо подозреваемых были задержаны, а один из них — взят под стражу.