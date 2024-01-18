Сана, 19 января, 2024, 02:59 — ИА Регнум. Поддерживающие Иран йеменские хуситы заявили о прямом попадании противокорабельными ракетами в американское судно. Атаку подтвердил представитель вооружённых сил хуситов Яхья Сариа.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

«Военно-морские силы вооружённых сил Йемена провели целевую операцию против американского судна Chem Ranger в Аденском заливе», — написал он в соцсети Х.

Сариа добавил, что в ходе операции применялись несколько противокорабельных ракет, которыми было нанесено прямое попадание.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники оповестила о пятой за неделю атаке ВС США по объектам йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах». Удары были нанесены по ракетам и пусковым установкам хуситов якобы после получения разведданных о том, что готовится атака на коммерческие суда и военные корабли в Красном море.

Член политбюро правящей на севере Йемена организации Хузам аль-Асад заявил, что хуситы продолжат наносить удары по американским военным и торговым судам. Предпринятые Вашингтоном меры не остановят движение, которое «продолжит поддерживать братьев в секторе Газа всеми возможными способами», подчеркнул он.

Йеменские хуситы пригрозили США прямой и полномасштабной войной в случае продолжения противостояния. По словам высокопоставленного лидера хуситов Али аль-Кахума, после американской агрессии Йемен станет кладбищем для США, они покинут регион униженными.