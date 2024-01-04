Москва, 4 января, 2024, 14:34 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции российские военные ликвидировали порядка 6 тыс. иностранных наёмников, сообщили 4 января в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, всего на Украину прибыло более 13,5 тыс. иностранных наёмников. Свыше 8,5 тыс. из них прибыло из Европы, более 1,7 тыс. — из Азии, более 2,7 тыс. — из Северной и Южной Америки и более 220 человек из Африки.

Российские военные в ходе спецоперации ликвидировали свыше 5,9 тыс. наёмников, более 5,6 тыс. уехали с Украины. В настоящее время в ВСУ воюет более 1,9 тыс. наёмников.

Как сообщало ИА Регнум, Украина в ходе неудачного контрнаступления ВСУ несёт тяжёлые потери, её резервы в значительной степени растрачены из-за попыток предъявить Западу результаты наступления, заявил 19 декабря в ходе заседания коллегии Минобороны президент Владимир Путин. Инициативой в зоне СВО владеет армия России, сказал он.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства также сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили более 383 тыс. военнослужащих.