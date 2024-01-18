Минск, 19 января, 2024, 00:58 — ИА Регнум. В Белоруссии задержан и арестован украинец, который по заданию спецслужб Украины переправлял через границу на территорию республики беспилотники, оружие и взрывчатку. Схроны он делал в лесу. Возбуждено уголовное дело. О поимке агента сообщил государственный телеканал «Беларусь 1».

Ssu.gov.ua СБУ

По словам замначальника следственного управления КГБ Белоруссии Константина Бычека, СБУ завербовали украинцев Вячеслава Бородия (позывной Мангуст) и Сергея Невмержицкого. Их обучили в специальных центрах спецслужб Украины. Впоследствии они не только доставляли в Белоруссию дроны, взрывчатку и оружие, но и вербовали местных жителей, привлекали их к оборудованию схронов.

В ходе следствия были обнаружены тайники, изъяты свёртки и кейсы с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами.

«Есть данные об их возможном использовании при подготовке и совершении взрывов на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности, подготовке и совершении убийств государственных деятелей и журналистов», — сказал Бычек, добавив, что уже известны личности кураторов из числа сотрудников спецслужбы Украины, которые руководили преступной группой.

В действиях фигурантов уголовного дела усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями уголовного кодекса — «измена государству», «агентурная деятельность», «акт терроризма».

Как пояснил замначальника следственного управления КГБ Белоруссии, подозреваемому может грозить смертная казнь.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря пресс-служба ФСБ сообщила о выявленной в Крыму обширной агентурной сети украинских спецслужб. По данным ведомства, сотрудники ФСБ в течение года также пресекли в Крыму 14 терактов и диверсий.

Задержанные на территории Крыма пособники и агенты украинских спецслужб дают признательные показания и сотрудничают со следствием.

Спецслужбы Украины вербуют маргинальную часть россиян для осуществления подрывов и поджогов. Об этом 12 декабря сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).