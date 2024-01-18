Москва, 18 января, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Лидеры фракций Госдумы подготовили законопроект, ужесточающий наказания за распространение фейков о Вооружённых силах России, изменения предлагается внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на текст документа.

Иван Шилов ИА Регнум

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности РФ, предлагается дополнить УК РФ механизмом, который предусматривает конфискацию денег, ценностей и другого имущества.

Кроме того, за дискредитацию российских войск, призывы к экстремизму и введению санкций, а также реабилитацию нацизма депутаты предлагают лишать государственных наград, а к преступлениям против безопасности России предлагается отнести все преступления диверсионной направленности.

Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, а также глава думского комитета по безопасности Василий Пискарёв и по культуре Елена Ямпольская и другие депутаты.

Как передавало ИА Регнум, ранее комиссия правительства России по законопроектной деятельности дала положительный отзыв на проект, которым предлагается ввести возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин ранее сообщал, что ведомство за последние два года возбудило более 270 уголовных дел за фейковые сообщения о Вооружённых силах России.